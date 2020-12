Molesta i passanti a Roiano, poi se la prende coi poliziotti: denunciato

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha denunciato per molestie, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un cittadino slovacco del 1984. Ha molestato e ha avuto comportamenti arroganti nei confronti di alcuni passanti e di alcuni studenti in via Stock, nel rione di Roiano. Sono giunte telefonate alla sala operativa della Questura tramite il 112 e sul, posto si è recata una Volante. Alla vista degli operatori l’uomo ha mantenuto un atteggiamento offensivo e ha opposto resistenza. Sottoposto a fotosegnalamento, dopo la stesura degli atti, è stato deferito alla locale Procura della Repubblca.