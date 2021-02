Molesta i passanti, non mette la mascherina e resiste ai poliziotti: sanzionato

E' successo in via Settefontane. Il 64enne, alla vista degli operatori, è diventato aggressivo. Si è rifiutato più volte di fornire un documento e di indossare la mascherina ed è stato quindi multato per aver violato la normativa antipandemica e per ubriachezza

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità un triestino del 1957. In palese stato di alterazione alcolica e privo del dispositivo di protezione individuale, l’uomo appariva molesto e stava disturbando i passanti in via Settefontane. Sono pervenute alcune segnalazioni alla sala operativa della Questura tramite il 112 e sul posto si è recata una Volante. Alla vista degli operatori il triestino è diventato aggressivo e si è rifiutato più volte di fornire un documento e di indossare la mascherina. E’ stato deferito alla locale Procura della Repubblica ed è stato anche sanzionato amministrativamente per aver violato la normativa antipandemica e per ubriachezza.