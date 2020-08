Molesta titolare e clienti del bar, 60enne denunciata

Nella tarda mattinata di ieri, una donna di 60 anni è stata denunciata dalla Polizia per essersi rifiutata di fornire le proprie generalità e per l’inosservanza di un provvedimento dell’autorità. Nel dettaglio, le forze dell'ordine sono intervenute in quanto la 60enne stava molestando e arrecando disagio al titolare e ai clienti di un bar in via delle Docce. La Volante intervenuta sul posto, dopo averla identificata, l'ha quindi denunciata e l'ha invitata ad allontarsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.