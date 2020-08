Molestano i bagnanti a Barcola, poi se la prendono con la Polizia: denunciati tre 23enni

Ieri sera, domenica 23 agosto, sono stati denunciati per oltraggio a pubblico ufficiale e per essersi rifiutati di fornire le proprie generalità agli operatori della Volante tre coetanei del 1997: due padovani e un albanese. In palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale sono stati sanzionati amministrativamente) i ragazzi inveivano contro i bagnanti intenti a prendere il sole sul marciapiede vicino alla Società amici del Bunker. Inoltre si buttavano per terra, gridavano, urtavano i veicoli in sosta finché una persona anziana ha chiesto loro di smettere, senza successo. È quindi intervenuta la Polizia.

