Molestie sessuali a ragazze di 13 anni: educatore sospeso, indaga la Procura

TRIESTE - Toccamenti e allusioni a sfondo sessuale a ragazze di 13 anni: sarebbe stato l'educatore di un ricreatorio comunale di Trieste (non un insegnante delle scuole medie, come trapelato in un primo momento) a molestare sessualmente le giovani, e per questo la Procura ha aperto un fascicolo a carico dell'ultraquarantenne. L'uomo è stato anche sospeso dalla professione ed è stato emesso nei suoi confronti un divieto di avvicinamento a quattro ragazze. Lo rende noto il procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo che, per tutelare e non rendere riconoscibili le minori coinvolte, non nomina il ricreatorio in questione.

L'indagine

L'indagine è partita dalle confessioni delle ragazze, che rivelavano di essersi sentite a disagio per alcuni comportamenti dell'educatore. Tra questi, toccamenti sul sedere e "battute allusive ad evidente sfondo sessuale, effettuate durante i pasti, prendendo a pretesto determinati tipi di frutta" spiega De Nicolo, aggiungendo che "l'insegnante vestiva con capi attillati ed aderenti nella zona genitale, in modo da evidenziarla e da porre cosi in imbarazzo i suoi giovani interlocutori".

Le indagini sono state dirette dal sostituto procuratore Maddalena Chergia e condotte dagli agenti della polizia locale di Trieste, sia del nucleo antiviolenza, stalking e abusi che del nucleo di polizia giudiziaria. Le indagini hanno accertato che le molestie avevano riguardato anche altre ragazzine le quali, in occasione di vari giochi, erano state "ripetutamente toccate sul seno o sul sedere".

"Sono state acquisite numerose testimonianze di insegnanti, educatori e minori - asscura il procuratore capo -, dai quali è stata complessivamente confermata la sussistenza di quei fatti nonché la ricerca immotivata, da parte dell'indagato, della compagnia di varie ragazzine. Il materiale probatorio si è arricchito pure di eloquenti immagini dell'indagato, colto mentre attuava comportamenti impropri durante alcune fasi di gioco con le minorenni a lui affidate, come ad esempio l'aiuto da lui offerto ad una ragazza per scendere da una spalliera, nel corso del quale le aveva posto una mano sul seno".

Gli elementi raccolti hanno permesso al pm di formulare la richiesta di misura cautelare, subito disposta dal Gip ed eseguita il 31 marzo. L'interrogatorio di garanzia è avvenuto li 5 aprile scorso, nel corso del quale l'insegnante indagato ha reso "significative ammissioni". De Nicolo ricorda che in questo momento vige la presunzione d'innocenza e ritiene "doverosa l'emissione del presente comunicato sia perché reputa necessario verificare se siano sussistiti ulteriori casi analoghi non ancora individuati sia perché considera opportuno sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza che, ai fini dell'efficace svolgimento delle investigazioni, ha la tempestività nella denuncia dei fatti di aggressione alla sfera sessuale di minorenni".

La nota del Comune

Interviene tramite una nota anche il Comune: "Relativamente alle indagini in corso da parte della Procura di Trieste circa la misura interdittiva della sospensione dell’attività di un dipendente, l’amministrazione comunale di Trieste sta collaborando attivamente alle indagini, avviate con una propria segnalazione, e condotte anche dalla Polizia Locale. In accordo con le autorità competenti l’amministrazione comunale ha già adottato gli opportuni provvedimenti di sospensione". L’amministrazione, inoltre, "si riserva naturalmente di costituirsi parte civile" al fine di "tutelare i suoi utenti, i suoi servizi e l’immagine dell’Ente".