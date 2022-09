Trova l'auto danneggiata in molo IV ma non ci sono video: "Che servizio paghiamo?"

TRIESTE - Gli danneggiano l'auto parcheggiata in Molo IV, ma quando chiede a Terminal Passeggeri di visionare i filmati di videosorveglianza per trovare il colpevole gli viene detto che "le telecamere non puntano al posteggio, bensì all'edificio, all'ingresso ed uscita e alla zona pagamenti". Protagonista di questa storia è un triestino che, deluso dal servizio offerto dal Terminal, ha deciso di contattare la redazione di TriestePrima per raccontare la sua esperienza.

Il proprietario dell'auto racconta di essersi meravigliato della risposta data dalla società, in quanto sul sito viene chiaramente pubblicizzata un'altra realtà. Nella sezione "parcheggi" si legge infatti: "il parcheggio del Molo IV dispone di 600 posti ed è aperto 24 ore su 24 – 7 giorni su 7. Il parcheggio è recintato e dotato di telecamere di sorveglianza".

Secondo l'uomo, il danno è stato cagionato da un mezzo in manovra ma non un autoveicolo: "è quasi certamente un mezzo che solleva merce o altro, un muletto direi. Ho chiesto loro se quel 31 agosto (giorno in cui si è verificato il fatto ndr) qualcuno avesse lavorato all'interno del parcheggio con l'ausilio di mezzi particolari - spiega l'uomo - La risposta che mi hanno fornito è stata negativa ma non circostanziata. Mi è stato però detto che il loro muletto è di colore rosso e che quel giorno non era stato mosso".

"Parlando con amici e conoscenti - aggiunge -, sono venuto a sapere che qualcuno di loro aveva patito, sempre nello stesso posteggio, la rottura di lunotti o cristalli dell'auto, il tutto senza la minima possibilità di essere aiutati dall'azienda "sorvegliante" il posteggio. Quale servizio paghiamo, nel momento in cui posteggiamo lì dentro?".

La Redazione di TriestePrima è disponibile ad ospitare la versione di Terminal Passeggeri.