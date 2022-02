Vaccini: la gestione del Molo IV passa ai privati, ma i volontari non ci stanno

La gestione del centro vaccinale del Molo IV passa alla Salus e Asugi sceglie di non avvalersi più dell’aiuto dei volontari. La decisione dell’azienda di far concludere la campagna vaccinale ai privati tramite una convenzione ha scatenato diverse reazioni nelle scorse settimane, a partire da un’interrogazione del consigliere Roberto Cosolini (Pd), fino alla decisione della CRTrieste di non donare più l’affitto mensile dell’immobile vista la fine della gestione pubblica.

Malcontento anche tra i volontari stessi, espresso inizialmente da un singolo volontario non sanitario attraverso una segnalazione al quotidiano locale, dal titolo ‘spiace che il nuovo assetto consideri il nostro supporto così poco determinante’, poi con un’azione più corale. Si tratta di una lettera aperta firmata da 19 medici, che hanno prestato la loro opera gratuitamente in questi mesi e, oltre a dichiararsi disponibili a continuare alle stesse condizioni, chiedono di sapere le motivazioni della scelta aziendale. Finora, hanno spiegato nella lettera, le spiegazioni finora ricevute sono state “insufficienti e incomprensibili”.

Asugi, in merito, ha sempre espresso la volontà di reimpiegare risorse pubbliche nelle attività ordinarie con la fine dell’emergenza e ha dichiarato che l’aiuto dei volontari, vista l’ormai scarsa affluenza ai centri vaccinali, non è più considerato necessario, nonostante il loro ruolo “determinante” nella fase più intensa della campagna.