Molo VIII, 206 milioni da Roma: via libera all'intesa

TRIESTE - Via libera all'intesa per il finanziamento da 206,8 milioni da parte del Governo per la realizzazione del Molo VIII a Trieste. Come dichiara il presidente della Regione Fedriga, per il finanziamento "è doversorso ringraziare il ministro Salvini e il viceministro Rixi, è un passaggio fondamentale per la realizzazione di un'opera strategica che interessa il Friuli Venezia Giulia e il sistema Italia in chiave di sviluppo sul bacino mediterraneo". Lo ha affermato il governatore Massimiliano Fedriga rendendo noto che l'intesa è stata approvata dalla Conferenza Stato-Regioni in merito allo schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze.

"Gli oltre 200 milioni complessivi per le infrastrutture dei porti di rilevanza nazionale destinati al nostro scalo - ha rilevato Fedriga - sono una dimostrazione della strategicità che il Governo riconosce allo scalo di rappresentare sempre più un ganglio vitale dell'economia italiana. Un grazie va a tutti coloro che hanno collaborato al raggiungimento di un obiettivo decisivo".