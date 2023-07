Espulso dall'Italia, vagava senza documenti a Monfalcone: denunciato

MONFALCONE - Cinque persone, rispettivamente una di nazionalità romena e quattro provenienti dal Bangladesh sono state denunciate dalla polizia locale di Monfalcone in quanto irregolari sul territorio italiano. Nel caso della persona originaria del paese dell'est Europa la posizione del soggetto era gravata da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dalla questura di Pescara. L'uomo è stato trovato privo di documenti ed è stato denunciato per violazione dell'ordine di espulsione. Nell'operazione, la polizia locale ha individuato anche quattro persone di nazionalità bengalese e sprovviste di permesso di soggiorno, nonché di passaporto. Anche per loro è scattata una denuncia.