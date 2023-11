Monfalcone di nuovo in tv: Cisint fa chiudere due moschee abusive

MONFALCONE - «Il provvedimento è molto chiaro: questi locali non possono essere destinati a moschee. In quei locali non si può più pregare, non sono centri di culto, non sono moschee. Sono locali che urbanisticamente sono destinati ad altro. Un provvedimento di civiltà e di rispetto dell’ordine pubblico e della legalità». Queste le parole di Anna Cisint, sindaca di Monfalcone - che anticipa in esclusiva a “Fuori dal coro”, il talk d’approfondimento condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro - il provvedimento che dispone la chiusura di due moschee abusive nel Comune.

La cittadina del Friuli Venezia Giulia pare essere tra i territori più islamizzati d’Italia, con oltre il 30 per cento di cittadini di origine straniera e quasi tutti di religione musulmana. «L’integrazione non è un obiettivo che hanno i musulmani integralisti. Come a me è stato detto da alcuni imam: ‘Noi non siamo interessati all’integrazione, ma alla sostituzione’. Il modello che loro applicano è quello del loro Paese, che non è sicuramente la nostra civiltà occidentale», continua la prima cittadina.

La sindaca di Monfalcone spiega così i motivi che l’hanno spinta a varare questa norma: «È una questione di sicurezza e di ordine pubblico. In quei locali non si può più pregare, non è possibile fare moschee. Sono luoghi di possibile predicazione dell’odio. Questi finti centri culturali in realtà sono moschee. Si predica, ma noi non sappiamo che cosa perché la lingua utilizzata è l’arabo. Le moschee sono anche luoghi dove - tra virgolette - si supportano criminali come questo che è stato arrestato (ndr. in riferimento all’arresto di un uomo a Milano sul quale pendeva mandato di cattura internazionale per associazione terroristica). Quanti ce ne saranno ancora liberi in Italia?».