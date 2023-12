Musulmani in corteo, in migliaia a Monfalcone contro la chiusura dei luoghi di culto

MONFALCONE - Migliaia di fedeli della religione musulmana si sono riuniti oggi a Monfalcone per protestare contro la controversa decisione della sindaca Anna Maria Cisint di chiudere i loro luoghi di culto nella città. Come riportato da Ansa, la manifestazione ha attirato partecipanti provenienti da diverse regioni del Nord Est.

La protesta è iniziata questa mattina con un lungo corteo che si è snodato per le vie principali della città. In testa uno striscione con la scritta "Siamo tutti monfalconesi". Molti manifestanti hanno sventolato bandiere tricolore e dell'Unione Europea. I manifestanti hanno espresso la loro indignazione per la decisione di chiudere i luoghi di culto musulmani, sottolineando il loro status di cittadini italiani che rispettano le leggi e contribuiscono alla produzione del Paese. Hanno affermato che questa mossa è in contrasto con i principi costituzionali dell'Italia, che garantiscono la libertà di religione e l'uguaglianza di tutti i cittadini.

Foto Il Goriziano