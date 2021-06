Sanità, a Monfalcone arriva un ecografo wireless

Grazie alla donazione della Federazione Italiana Medici Pediatri-FIMP sezione di Trieste e Gorizia e alla raccolta fondi in memoria della dott.sa Giusy Scornavacca la SC Pediatria avrà una sonda ecografica BaselPlus e di un iPad wifi

Una sonda ecografica BaselPlus e un iPad wifi, da destinare alla SC di Pediatria dell’Ospedale di Monfalcone, sono stati donati ad Asugi da parte della dott.ssa Patrizia Florean, nella veste di tesoriere della Federazione Italiana Medici Pediatri-FIMP sezione di Trieste e Gorizia, e della raccolta fondi in memoria della dott.sa Giusy Scornavacca. ASUGI ha accettato con piacere l’offerta proposta e ha ringraziato sentitamente per la generosa disponibilità, a nome del Direttore Generale e del Direttore della Struttura cui è destinata la donazione. L’ecografo wireless, marca Basel, ha un valore di euro 5.380,20 (iva inclusa). È composto da una sonda e da un iPad wireless tramite cui viene connessa, e andrà ad ampliare l’attrezzattura già in essere alla SC di Pediatria.