Tutti i tamponi negativi, ritorno a scuola per i 115 studenti del liceo di Monfalcone

Tutti i 115 studenti del liceo Buonarroti di Monfalcone sono risultati negativi al tampone effettuato dopo la notizia di un caso positivo tra gli insegnanti della struttura. Da domani 17 settembre le porte del liceo riapriranno ai ragazzi e alle ragazze. Nella stessa comunicazione inviata dall'assessore regionale alla Sanità Riccardo Riccardi spicca tuttavia la quarantena a cui è stata sottoposta una studentessa dell'Isis Dante Alighieri di Gorizia che avrebbe avuto un contatto con una persona positiva all'esterno della scuola.

La studentessa verrà sottoposta a tampone e, in caso di esito positivo, l'Asugi attuerà le necessarie misure di sanità pubblica previste in questi casi, tra le quali anche contact tracing, per evitare la diffusione del coronavirus. Nel caso in cui invece la ragazza dovesse risultare negativa al Covid-19, in base alle linee guida nell'Istituto superiore di sanità, non verranno effettuate ulteriori indagini diagnostiche.