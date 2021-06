Lotta all'abbandono di rifiuti a Monfalcone: da gennaio oltre 6000 euro di multe

Nell'ultima settimana quattro persone sono state multate per aver abbandonato rifiuti nel mancato rispetto del Regolamento comunale di Monfalcone. Dall'inizio dell'anno ad oggi sono trenta le persone sanzionate dalla Polizia Locale del capoluogo bisiaco e proprio in ragione della crescita del fenomeno gli agenti bisiachi sono stati invitati dall'amministrazione guidata dalla sindaca Anna Cisint ad intensificare i controlli. I responsabili sono stati individuati e raggiunti dalla multa di 200 euro, per una cifra complessiva di 800 euro. “E’ inaccettabile che il decoro cittadino venga infranto dall’abbandono indiscriminato dei rifiuti - ha commentato la sindaca leghista - a fronte delle opportunità che abbiamo messo in campo per incentivare il corretto comportamento”.