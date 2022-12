Raffica di furti in un bar di Santa Croce, arrestato giovane ladro

SANTA CROCE (Trieste) - I carabinieri l'hanno arrestato con le mani nel sacco. Un diciottenne triestino è finito nei guai per aver commesso diversi furti all'interno dello stesso esercizio pubblico, il Moneky bar di Santa Croce. Il giovane ha sottratto almeno 200 euro dal registratore di cassa. La denuncia è stata sporta dalla titolare del bar, vittima di un altro furto la sera precedente. Dopo la denuncia, i carabinieri hanno dato il la a mirati servizi di indagine in abiti borghesi. Durante uno di questi, i militari hanno fermato il diciottenne. Dopo essere stato arrestato in flagranza di reato, il ladro è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di processo.