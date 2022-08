Rapinato del monopattino, poco dopo incontra il ladro ma viene aggredito

E' stato prima derubato e poi aggredito. Il protagonista di questa storia è un triestino che si è visto sottrarre il monopattino, un Ducati Pro Plus, mentre si trovava in via Mazzini nei pressi del bancomat di Banca Intesa.

Sono circa le 16:30 quando si verifica il fatto. L'uomo decide di allertare i Carabinieri e di chiamare un amico per farsi accompagnare nella Caserma di via dell'Istria. Alle 17:45, quando lascia l'edificio, nota un uomo di origine straniera a bordo del suo monopattino: "Quando si è fermato sono corso a sincerarmi che fosse il mio. Per non renderlo riconoscibile, aveva tolto tutti gli adesivi - compreso il marchio CE - e aveva aggiunto una catena. Aveva però lasciato il manubrio aggiuntivo grigio dove ero solito mettere la torcia".

La vittima del furto raggiunge il ladro per tentare un dialogo, ma la vicenda si conclude in malo modo: "Dopo avermi detto cose poco comprensibili dato che non conosceva l'italiano, mi ha prima spintonato e poi tirato un sberla facendo cadere i miei occhiali da vista. Subito dopo si è dileguato". "Nelle vicinanze c'era anche un carabiniere in borghese ma, nonostante il tempestivo intervento, non è riuscito a prenderlo. Chiunque avesse visto qualcosa - conclude -, si rivolga alle forze dell'ordine".