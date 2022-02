Frontale tra monopattino e auto sulle rive, grave un cinquantenne

Il conducente di un monopattino elettrico è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara dopo essersi scontrato con una autovettura. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16:30 di oggi 9 febbraio nei pressi di riva Grumula. L'uomo, un cinquantenne che dopo essere stato sbalzato sull'asflato ha riportato un trauma toracico e alla testa, è stato soccorso dai sanitari del 118 che l'hanno intubato e stabilizzato sul posto. Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul luogo dell'incidente. La notizia è in aggiornamento.