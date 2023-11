Probabilità e imprevisti: nasce Monopoly Friuli Venezia Giulia

VILLESSE – In occasione del suo 10° anniversario, Tiare Shopping presenta l’esclusiva edizione di Monopoly Friuli Venezia Giulia. Il progetto realizzato dal Meeting Place di Villesse si propone di valorizzare le ricchezze del territorio, coinvolgendo e guidando i giocatori alla scoperta della storia e della cultura della regione. L’originale edizione del gioco da tavolo, che dal 1935 diverte persone di tutte le età, è stata realizzata grazie al patrocinio dei comuni che hanno aderito al progetto, al sostegno di PromoTurismoFVG e di Winning Movies Editore Edizioni Speciali Monopoly su licenza Hasbro. I contenuti del gioco, invece, sono stati realizzati grazie alla collaborazione con lo Studio Sandrinelli di Trieste.

Il gioco

Nelle tradizionali caselle del tabellone sarà possibile trovare note località e siti patrimonio dell’UNESCO che caratterizzano la regione del Friuli-Venezia Giulia, come Aquileia, Cividale del Friuli, Sauris, Palmanova e molti altri. Le caselle delle “Stazioni” saranno invece rappresentate dai quattro capoluoghi della regione friulana, Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, mentre quelle della “Centrale elettrica” e della “Società dell’acqua potabile” raffigureranno Tarvisio, rinomata stazione sciistica, e Lignano Sabbiadoro, una delle località balneari più note in Italia. Le schede “Probabilità” e “Imprevisti” presenteranno divertenti quesiti relativi a località caratteristiche per costumi, specialità gastronomiche, eventi e festival conosciuti in tutto il territorio, come ad esempio la Barcolana, la nota regata velica che si tiene ogni anno a Trieste, e il Castello di Miramare. Monopoly Friuli-Venezia Giulia si propone come una divertente occasione per un viaggio che, tra panorami, tradizioni e monumenti, partendo dai capoluoghi di provincia, sino ai borghi meno conosciuti ma pieni di meraviglie, porta i giocatori in un territorio di grande valore storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico, da scoprire e riscoprire ogni giorno. “Siamo particolarmente orgogliosi di presentare oggi, in occasione dei dieci anni di attivita? di Tiare Shopping, l’esclusivo Monopoly edizione Friuli-Venezia Giulia, dedicato alla valorizzazione dei luoghi e delle attività culturali più caratteristiche della regione.

L'iniziativa

L’iniziativa rispecchia il costante impegno del Meeting Place di Villesse nel dare risalto alle ricchezze del territorio, con l’intento di celebrare il forte legame tra comunità e tradizione, attraverso una proposta innovativa e divertente in grado di coinvolgere persone di tutte le età”. – dichiara Joakim Hoegsander, direttore del Tiare Shopping. “È con piacere che partecipo oggi alla presentazione di questo nuovo gioco da tavolo, il Monopoly del Friuli-Venezia Giulia: il tradizionale gioco da tavolo con i luoghi turistici più significativi della nostra regione. Con questa nuova edizione del gioco prende il via un nuovo modo di promozione del nostro territorio, per far scoprire ai giocatori le peculiarità e le bellezze della nostra regione”. – dichiara Flavia Viola, Sindaca del Comune di Villesse.

"Io sono Friuli Venezia Giulia"

Il marchio "Io sono Friuli Venezia Giulia" sarà presente sul tabellone da gioco e la promozione del territorio associata all'operazione sarà veicolata anche attraverso il sito del centro commerciale sulla pagina dedicata, con il collegamento diretto al portale www.turismofvg.it. Inoltre, il gioco sarà a breve disponibile online sul sito www.friuliveneziagiuliashop.it e chi acquisterà l'edizione speciale del Monopoly sullo store riceverà un coupon per uno sconto del 20 per cento sull'acquisto dellaFVGcard, il pass per scoprire il Friuli-Venezia Giulia. Il gioco è disponibile per l'acquisto presso tutti i rivenditori autorizzati del Friuli- Venezia Giulia e al Tiare Shopping presso il negozio Toys. Per maggiori informazioni visitare il sito www.tiareshopping.com.