In Carso con il metal detector, trovano una bomba inesplosa

Dall'esercito era partito, all'esercito è tornato. Complice le piogge degli ultimi giorni e un metal detector come passione, ieri 2 aprile la zona del monte Hermada ha restituito l'ennesimo residuato della Prima guerra mondiale, un proiettile di artiglieria italiana conficcatosi nella terra e rimasto inesploso per oltre un secolo. A ritrovare pericoloso calibro 105 (mezzo metro di lunghezza, circa 10 centimetri di diametro) sono stati Marco De Feo, Simone Franceschina e Alessandro Del Prete, tre amici intenti a passare il pomeriggio sul versante nord della celebre collina.

Tutta la zona durante la Grande guerra rappresentò parte del fronte del Carso, nonché il caposaldo austroungarico alle porte di Trieste. Una volta trovato il proiettile il gruppo di giovani ha immediatamente contattato le forze dell'ordine per informarle del rinveimento. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Duino Aurisina, competente per zona. Subito dopo è stato contattata la Prefettura che ha qunidi messo in moto i militari del Genio.