Pecora cade in un dirupo sotto al monte Stena: i vigili del fuoco la recuperano

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste sono intervenuti, oggi 31 maggio, in località Dolina e più precisamente sul monte Stena per il recupero di una pecora, caduta in dirupo. Il proprietario, una volta individuato l’ovino allertava i soccorsi che intervenivano con la partenza di Muggia e il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e attraverso apposite tecniche, raggiungevano l’ovino e lo riportavano nella parte più bassa del monte consegnandolo al proprietario.