Giardino di via Montecchi, la segnalazione: "Divieto di accesso per i cani, ma pieno di escrementi"

"Volevo segnalare il degrado in cui versa il parco giochi per bambini di via dei Montecchi a Trieste. Nonostante ci sia ben visibile il divieto all’ingresso del parco per i cani, le zone limitrofe ai giochi sono pieni di cacche di cane non raccolte. I padroni dei cani pensano forse che siccome inverno e i bambini usano meno i giochi possono trasformare il parco in una latrina a cielo aperto? Chiedo che, se è vero che è difficile multare i trasgressori, almeno venga fatta una pulizia approfondita anche in vista della prossima primavera". Questa la segnalazione inviata da una lettrice in merito alle condizioni in cui versa il giardino di via dei Montecchi, nel rione di San Giacomo.