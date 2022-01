Si è spenta a Trieste a 111 anni la donna più anziana del Fvg

Si è spenta nella sua Trieste la donna più anziana del Fvg ed una delle sei persone più anziane d'Italia, a 111 anni aveva superato indenne due guerre mondiali e tre epidemie (Spagnola, Sars e Covid). E' spirata a un mese esatto dopo aver spento la 111esima candelina. La signora Maria Cavalli era nata il 13 dicembre 1910 in una Trieste non italiana, due anni prima di quando il Titanic affondava per sempre nell'Oceano e l'Italia si preparava alla Prima Guerra Mondiale, ma anche nell'epoca del Regno d'Italia. Ne dà notizia l'Associazione Giustitalia (www.associazionegiustitalia. it), che si occupa su scala nazionale del recupero di buoni postali e Titoli di Stato, e della quale la Signora Cavalli era socia onoraria, che ne traccia una breve biografia:

Maria è stata una delle poche persone ancora in vita a votare al referendum costituzionale del 2 giugno 1946. Cuoca d'eccezione e donna molto religiosa si dice di lei che è stata molto "golosa" di dolci, nonostante la veneranda età. Eppure la signora Maria ha sempre seguito una dieta rigorosissima fatta di pasti leggeri accompagnati da un bicchiere di vino, mai una sigaretta in bocca, ogni tanto un dolcetto, sopravvivendo a due guerre mondiali, alla crisi del dopoguerra e al boom economico degli anni '60 e poi, di nuovo alla crisi dell'euro.

Ha visto attentati e stragi ma anche la nazionale italiana di calcio quattro volte campione del Mondo e due volte Campione d'Europa. Ma, soprattutto, è sopravvissuto a tre epidemie: spagnola (1918-1920), sars (2004) e quella ancora attuale, del covid-19. Da qualche anno, tramite l'Associazione Giustitalia, stava promuovendo la riscossione di un vecchio buono postale da 10 milioni di lire del 1987 che oggi vale circa 62 mila euro. Si è spenta serenamente nella sua città natia il 13 gennaio di quest'anno.