Addio a Valentina, morta a 41 anni per Covid e leucemia

Si chiamava Valentina Zollia, aveva 41 anni ed era madre di due bambini, di 10 e 12 anni. Purtroppo il Covid è stato fatale per questa giovane donna, il cui fisico era già stato messo alla prova dalla leucemia, con cui aveva lottato per un anno, ricevendo anche un trapianto. Valentina è morta domenica all'ospedale di Udine, dopo un lungo ricovero (il contagio era avvenuto a gennaio). Era nata a Monfalcone e aveva trascorso infanzia e adolescenza a Duino Aurisina, frequentando parte delle scuole dell'obbligo a Trieste, e negli ultimi anni viveva a Fiumicello con i due bambini. La piangono, oltre agli adorati figli, l'ex marito e i parenti in Puglia. L'ultimo saluto avrà luogo venerdì primo aprile alle 11, nella chiesa Maria Madre di Ronchi dei Legionari.