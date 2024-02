Addio a Irene Camber, fu stella della scherma mondiale

TRIESTE - Si è spenta a 96 anni la triestina Irene Camber, campionessa mondiale di scherma, prima donna italiana laureata in chimica industriale, madre di tre figli e nonna. Ne dà notizia il nipote Piero Camber: "Una donna eccezionale", dichiara l'ex consigliere regionale in un post su Facebook, citando una frase del presidente Mattarella: "Non sono mai stato estraneo alla scherma. Ricordo le medaglie di Irene Camber a Helsinki 1952, quando si seguiva alla radio".

Così viene ricordata Irene Camber dal nipote Piero: "Figlia, come mio Padre Riccardo, del pluridecorato poeta soldato irredentista Giulio Camber Barni, Irene è tra le dieci atlete italiane di ogni epoca capace di aggiudicarsi sia la medaglia d’oro ai Giochi olimpici che ai campionati mondiali. Nella disciplina del fioretto ha, infatti, vinto l’oro alle Olimpiadi Helsinki 1952 ed il bronzo a squadre a Roma 1960, mentre nei campionati mondiali il suo palmares annovera un oro individuale (Bruxelles 1953) ed uno a squadre (Parigi 1957), un argento (a squadre Lussemburgo 1954) e 5 bronzi (fioretto a squadre a Copenaghen 1952, Bruxelles 1953, Roma 1955 e Buenos Aires 1962; fioretto individuale a Parigi 1957). Commissario tecnico della Nazionale fino al 1972. Nel 2015 ha ricevuto il Collare d’oro al merito sportivo, uno dei più prestigiosi riconoscimenti del Coni. Si è spenta serenamente nella sua casa a 96 anni appena compiuti".