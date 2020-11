Addio alla scrittrice e giornalista Jan Morris, autrice di "Trieste. O del nessun luogo"

Si è spenta all'età di 94 anni Jan Morris, giornalista, scrittrice e storica Gallese, che a Trieste aveva dedicato un volume dal titolo "Trieste. O del nessun luogo", un ritratto appassionato della città, tradotto in moltissime lingue e ristampato centinaia di volte. Nata James aveva effettuato la transizione di genere a Casablanca negli anni 70, poiché fin dalla tenera età sentiva di essere nata in un corpo che non le apparteneva, e più volte ha dichiarato di essersi sentita legata a Trieste poiché la sua storia e la sua identità rispecchiava in qualche modo i suoi conflitti interiori. Era arrivata nel capoluogo giuliano come soldato nel 1945, per poi tornarvi ciclicamente nel corso della sua lunga ed entusismante vita.

Dopo la guerra iniziò a lavorare come giornalista di viaggio e documentò la prima scalata dell'Everest in prima linea nel 1953, riuscendo a comunicarla alla regina Elisabetta nel giorno della sua incoronazione. Scrisse decine di libri nei suoi innumerevoli viaggi in giro per il mondo, tra cui i ritratti letterari delle città visitate tra cui Oxford, Venezia, Hong Kong e New York. Molto noto il romanzo "Enigma", che parla della sua transizione da uomo a donna, traumetica anche perché la costrinse per legge a divorziare dall'adorata moglie Elizabeth, con cui ebbe cinque figli. Dopo il divorzio, tuttavia, i due continuarono a vivere insieme, per poi unirsi civilmente nel 2008, quattro anni dopo l'approvazione della legge nel Regno Unito.