È morta Maria Campitelli, l'anima del Gruppo '78

TRIESTE - E' morta a 93 anni, Maria Campitelli, critica d’arte, curatrice, giornalista e anima del Gruppo 78 International Contemporary Art. Donna di grande cultura, Maria Campitelli era nota nel mondo dell'arte triestina.

Nata in una famiglia di artisiti, Maria Campitelli seguì la tradizione familiare. Si specializzò infatti in Storia dell'arte e condivise la sua passione educando le giovani generazioni all'Istituto d'Arte di Trieste. La sua visione progressista la portò a fondare nel 1978 il "Gruppo 78", insieme ad altri artisti ed intellettuali della città, diventandone la presidente e promuovendo la diffusione dell'arte contemporanea. Con l'associazione era riuscita a realizzare anche due mostre in Messico.

Campitelli ha dedicato la sua vita a dare voce agli artisti e a creare spazi di espressione, organizzando centinaia di mostre sia locali che internazionali. Il suo contributo al panorama artistico è stato riconosciuto anche dal comune di Trieste, che nel 2013 le ha conferito il sigillo trecentesco per mano del sindaco Cosolini. Una sua frase da un'intervista raccolta nel libro "Donne di frontiera", Il ramo d'oro editore, 2006, racchiude la sua filososia: "L'arte contemporanea nasce da una riflessione controcorrente e nasce soprattutto dalla libertà totale. È una ricerca, ma soprattutto ricerca di libertà. Si fonda primariamente sulla libertà”.