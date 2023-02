Morta la missionaria triestina Loredana Vigini: investita da un rapinatore in fuga

E' deceduta in ospedale a San Paolo, in Brasile, la missionaria triestina Loredana Vigini, dopo essere stata travolta da una bici. Come riporta Il Piccolo, in sella alla bicicletta c'era un uomo in fuga dopo aver commesso una rapina e, in seguito all'impatto, Loredana ha battuto violentemente la testa al suolo, perdendo conoscenza, per poi essere trasportata d'urgenza in ospedale. Aveva appena 53 anni ed era molto conosciuta nella comunità cattolica triestina. La tragedia è accaduta lo scorso giovedì ma si è diffusa a Trieste solo alcuni giorni dopo quando i medici dell'ospedale di San Paolo, dov'era ricoverata in gravissime condizioni, hanno decretato la morte cerebrale.

La donna era stata anche insegnante di religione alla scuola Caprin di Trieste, e così la ricorda in un commosso post la segretaria provinciale del Pd Caterina Conti, sua collega: "Un donna pacifica con se stessa e con gli altri, profonda e silenziosa, una collega cordiale e comprensiva". "Mi è dispiaciuto non trovarla a scuola quest’anno - spiega Conti -, al rientro dalle vacanze estive. E anche i suoi alunni non erano stati contenti di scoprire che la loro insegnante di religione non sarebbe stata con loro nel nuovo anno scolastico. Aveva scelto e voluto fortemente tornare in Brasile, alla sua missione, dove purtroppo è avvenuta la tragedia. Una vita generosa, la sua, spesa per gli ultimi, con la profondità che solo una fede salda e meditata, vissuta e non sbandierata, può dare".

COsì la ricorda don Paolo Iannaccone: "La passione per la Buona Notizia ti apparteneva ed era il senso profondo della tua vita da innamorata di Dio. Un incidente in Brasile ti ha portato via da noi e dai tuoi cari troppo presto. Ma le “sementi vive” che hai sparso per il mondo frutteranno ancora. Grazie, Loredana Vigini! Un abbraccio forte a tutta la tua amata famiglia e a chi hai incontrato in vita e che sente il dolore per la tua prematura partenza".