Addio alla professoressa Marina Sergi Franzutti: insegnò a generazioni di triestini

E' mancata il 16 gennaio la professoressa Marina Sergi Franzutti. Per lungo tempo stimata docente di greco e latino al Liceo Dante Alighieri, ha insegnato a diverse generazioni di triestini, che hanno apprezzato la sua umanità e il suo amore per l'insegnamento. Si era laureata in lettere classiche all'università di Trieste nel 1968 per poi intraprendere la carriera dell'insegnamento fino al raggiungimento della pensione, nel 2012. E' stata inoltre segretaria dell'Associazione Italiana di Cultura Classica. I funerali si terranno domani, 20 gennaio, alle 10, nella sala azzurra di via Costalunga.