Berlusconi e Trieste: dal cucù alla Merkel al rapporto privilegiato con Dipiazza

TRIESTE - Dal commosso ricordo del sindaco Dipiazza fino agli aneddoti che hanno fatto discutere il mondo, la storia di Silvio Berlusconi, morto questa mattina a 86 anni, si è intrecciata più volte a quella della nostra città, che per quasi vent’anni e ancora oggi vede al vertice dell’amministrazione comunale uno dei suoi fedelissimi. Il sindaco Dipiazza, la cui lista civica nasce da una costola di Forza Italia, ha più volte parlato di Berlusconi come un modello politico e una figura ispiratrice, portatore di “ideali di libertà e di democrazia”.

Personaggio chiave nel panorama politico ed economico per decenni, le cui azioni hanno rivoluzionato anche il mondo della televisione e dello sport, Berlusconi aveva fatto parlare di sé in tutto il mondo anche per alcuni discussi siparietti negli incontri internazionali. Uno dei più noti riguarda proprio un vertice italo tedesco a Trieste nel novembre del 2008. L’allora presidente del Consiglio, in quel frangente, si era nascosto dietro al pennone portabandiera in piazza Unità e, all’arrivo della cancelliera Merkel, era sbucato fuori all’improvviso facendo cucù e dicendo “Sono qui”. Il video, ai tempi, era diventato virale anche su molti media internazionali. I due si erano incontrati poco prima, lo stesso anno, al G8 di Tokyo, circostanza in cui Berlusconi aveva regalato alla cancelliera un salame avvolto nel tricolore. Quel "cucù" fu uno dei tanti episodi che avrebbero poi segnato il controverso rapporto tra le due figure politiche.

Il leader di Forza Italia era stato a Trieste l’ultima volta nel 2018 e aveva incontrato il sindaco Dipiazza, riferendo che lo stesso: “mi ha raccontato evoluzioni e progetti del porto della città: un sogno diventato realtà, grazie all’impegno di questa amministrazione” e definendo poi piazza Unità come “la più bella piazza al mondo sul mare”. Quella visita a scopo elettorale era stata anche l’occasione per un incontro con il leader della Lega Matteo Salvini poco dopo la chiusura della campagna, che i due avevano portato avanti separatamente. Correva infatti la voce che tra il Capitano e il Cavaliere ci sarebbe stata una rottura politica, ma una foto all’Harry’s Bar con sorrisi e pacche sulle spalle aveva fatto il giro delle pagine politiche nazionali, scongiurando momentaneamente l’ipotesi. “Il centrodestra è unito” aveva dichiarato il presidente di Forza Italia -, "sono storie inventate da chi ha interesse a inventarle".

Silvio Berlusconi era poi intervenuto pubblicamente su Trieste in svariate occasioni, ad esempio nel 2021, quando aveva manifestato orgoglio per l’elezione di Dipiazza al quarto mandato e, di recente, con una lettera pubblicata sul Piccolo. L’argomento era il ruolo della Cina nel porto di Trieste, tema molto sentito da Forza Italia, anche a livello locale. "Non possiamo lasciare la più strategica delle infrastrutture”, aveva scritto il Cav “nelle mani non amichevoli del progetto cinese della Via della Seta. Naturalmente, la Cina è un interlocutore essenziale per un territorio che vive di commerci, ma il rapporto con la Cina non può essere di subordinazione strutturale”.

“Trieste e il suo territorio sono per la mia generazione il simbolo dell’amore per l’Italia”, aveva poi dichiarato Berlusconi, ricordando "la tenace volontà dei triestini di riunirsi alla madrepatria negli anni del dopoguerra, ai tempi dell’amministrazione britannica Zona A, ma anche il martirio delle popolazioni giuliano-dalmate costrette all’esilio, le vittime delle foibe colpevoli solo di essere italiane, la lacerazione di Gorizia simboleggiata da piazza della Transalpina divisa in due dal filo spinato, sono vicende di cui ho un ricordo vivido dagli anni della mia adolescenza, gli anni in cui mi appassionai alle vicende della politica sostenendo la Democrazia Cristiana di De Gasperi. Settant’anni dopo, molte cose sono cambiate, grazie all’Europa e al crollo del comunismo".

Fioccano in queste ore messaggi di solidarietà e cordoglio da tutte le forza politiche, alcune delle quali non tralasciano di ricordare gli aspetti più "controversi" del personaggio. Di cui nessuno, tuttavia, discute l'importanza a livello internazionale.