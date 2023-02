Portuale deceduto al lavoro: aperto fascicolo per omicidio colposo

TRIESTE - Un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti è stato aperto dalla Procura di Trieste dopo la tragica morte del portuale Paolo Borselli, precipitato nelle acque del Molo VII mentre lavorava a bordo di un muletto. Come riporta il Piccolo, l'ipotesi è di violazione delle normative sulla sicurezza e oltre all'autopsia è stata disposta anche l'analisi tossicologica, come da prassi. L'uomo sarebbe stato trovato in mare dai sommozzatori dei vigili dal fuoco in un punto distante dal carrello elevatore che manovrava, come se non fosse stato assicurato alla cintura o fosse riuscito a slacciarla. Nessun altro collega era presente sulla banchina durante l'incidente. Del caso si sta occupando il Pm Cristina Bacer.