Addio a Maurizio Fermeglia: il ricordo di chi gli ha voluto bene

TRIESTE - Solo parole di stima e affetto nel ricordo ancora caldo degli amici di Maurizio Fermeglia, spentosi oggi in seguito a un malore fatale durante un’escursione in val Rosandra. Una morte improvvisa e prematura che lasciato sgomenta la città, dove era molto noto come ex rettore dell’Università, ricercatore a livello internazionale e attivista per la sostenibilità ambientale.

William Starc: "Una perdita incredibile per la città"

Commosso il ricordo di William Starc, presidente del Comitato No Ovovia, che con Mauf (così Fermeglia veniva chiamato dagli amici dell’ambiente accademico) aveva condiviso fianco a fianco la militanza contro il progetto della cabinovia di Trieste. “Tutti siamo rimasti senza parole - dichiara Starc -, queste tragedie colpiscono i cari, i familiari, ma anche chi apprezza le qualità umane e professionali di un grande professionista, che non si è mai tirato indietro per confrontarsi e collaborare su problematiche che riguardavano l’ambiente, che lui amava moltissimo. Non a caso lo hanno trovato nella “sua” val Rosandra, lui abitava a Dolina e appena aveva un attimo di tempo libero ci andava, per rigenerarsi”.

“Per questa città e per noi è una perdita incredibile - continua il presidente del comitato No Ovovia -. Abbiamo un buon comitato scientifico che lui onorava. Ora vedremo cosa fare perché la sua mancanza ci peserà. Da tre anni condividiamo un impegno che richiede presenza, attenzione e comporta anche momenti di stanchezza. Questa tristezza di oggi pesa su una situazione già difficile ma è una ragione di più per non mollare questa battaglia per la città. L’unico impegno che possiamo ribadire in sua memoria è che noi non molleremo e andremo avanti fino all’ultimo”.

Giovanni Marzini: "Una persona stupenda"

Chi lo conosce descrive non solo il suo impegno sociale e le sue qualità professionali ma anche una grande passione per lo sport e un temperamento pieno di entusiasmo e positività. Così lo ricorda il giornalista e amico di vecchia data Giovanni Marzini: “Era una persona stupenda. Ci conoscevamo fin da ragazzi, abbiamo frequentato l’ultimo anno di liceo nella stessa classe all’Oberdan, assieme abbiamo vinto il campionato studentesco di basket. Dopo la scuola siamo rimasti amici, conoscevo la sua famiglia e pochi mesi fa ci siamo trovati alla cena di matura. L'ho apprezzato come rettore e per il suo impegno civico. Quando ci vedevamo parlava sempre di quanto amava le escursioni in montagna, sono allibito dal fatto che sia finita così”.

“Una persona sempre col sorriso sulle labbra - continua Marzini -, radiosa, ottimista, un grandissimo appassionato del suo lavoro. Grande il suo impegno per la sostenibilità ambientale, quando a una conferenza gli ho chiesto quale sarebbe stata la prima cosa da fare in Porto Vecchio mi ha risposto: ‘alzare tutte le barriere di due o tre metri, per l’aumento del livello del mare’. Ci mancherà per il suo acume, la sua sensibilità e il suo impegno sociale”.

Molte le manifestazioni di cordoglio sui social, tra cui quella di Aurora Fantin, social media manager dell’Università di Trieste: “Mi mancherai un casino Mauf. Eri una persona meravigliosa, una delle persone più belle e buone che abbia mai incontrato nella mia vita. Sarai l’anima dei boschi”.