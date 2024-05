Morte Picinin, aperto fascicolo per omicidio colposo

TRIESTE - Eseguito, nei giorni scorsi, l’esame autoptico sul corpo di Franco Picinin, l’uomo, cardiopatico e diabetico, deceduto nella sua abitazione di via Santa Maria Maddalena, sotto gli occhi della compagna lo scorso 29 aprile in attesa dei soccorsi, giunti sul posto in ritardo. Intanto è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, affidata al pm Maddalena Chergia, che al momento è a carico di ignoti con l’ipotesi dell’eventuale “colpa professionale sanitaria”. Sabato il funerale a Sant’Anna. Lo riferisce Il Piccolo.