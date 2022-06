"Siamo in attesa della perizia informatica". Lo ha dichiarato all'Ansa, il procuratore Capo di Trieste Antonio De Nicolo, a margine di un incontro, rispondendo a una domanda sugli sviluppi del caso di Liliana Resinovich. Come specificato da De Nicolo, c'è da attendere anche per quella medico-legale, ferma per indisposizione del perito.