Morto in casa da settimane, a Trieste ennesima morte solitaria

TRIESTE - Morto in casa da diverse settimane. I famigliari non lo sentivano da settembre e quando si sono recati nella casa dove era residente, nel rione di Servola, a Trieste, hanno trovato il suo cadavere in evidente stato di decomposizione. E' questa l'ennesima morte solitaria che si è registrata nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia (omettiamo la via) e che questa volta ha visto il decesso di un quasi sessantenne triestino. Sono stati i sanitari del 118 a constatare ufficialmente il decesso dell'uomo che, secondo una prima ricostruzione fatta dall'Arma dei carabinieri, sarebbe stato causato da un gesto disperato. Di seguito riportiamo le linee guida pubblicate sul sito del Dipartimento di Salute Mentale.

Per contrastare il fenomeno a Trieste esiste il servizio dell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina "Amalia Telefono Speciale", progetto lanciato per la prima volta nel 1997 ed oggi gestito da Televita. In caso di necessità, si possono chiamare i numeri 800.544.544 e 800.510.510.