Morte Talotti, gli ex colleghi lanciano la raccolta fondi per la famiglia

“Siamo stati compagni una vita, abbiamo condiviso tutto io, lui e mio fratello Nicola. L’ultima volta che ci siamo visti si era un po’ confessato ed era consapevole che non sarebbe sopravvissuto alla malattia. Aveva paura di non essere presente quando il figlio sarebbe cresciuto e noi abbiamo scelto di dargli una mano così. Non con corone di fiori o cose simili, ma con un aiuto tangibile”.

A parlare è Giulio Ciotti, saltatore in alto riminese, amico da sempre di Alessandro Talotti, che ha organizzato sulla piattaforma GoFundMe una raccolta fondi per la famiglia dell'amico. Come riportato dal giornalista Nicola Angeli nell'articolo pubblicato su UdineToday, Ciotti è ancora sensibilmente provato dalla morte di Alessandro, ma ha chiaro l’obiettivo. “All’inizio non volevamo pubblicità, pensavamo a una cosa circoscritta, con dei messaggi su whatsapp. Poi la risposta del mondo dell’atletica è stata enorme e così abbiamo pensato di far conoscere il progetto con questo sistema. Più soldi raccoglieremo e più potremo fare un bel regalo al piccolo Elio. Così riusciremo a dare concretezza all’ultimo desiderio di un amico”.