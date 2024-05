Strage di migranti in Croazia: un furgone contro una casa, quattro morti

SPALATO (HR) - Strage di migranti per un grave incidente in Croazia: quattro persone sono decedute e altre cinque sono rimaste ferite mentre venivano trasportate in un furgone Audi, che avrebbe perso il controllo a causa dell'alta velocità, finendo contro il muro di una casa. Come riporta La Voce del popolo, è successo ieri mattina, giovedì 16 maggio, a Brzane, piccola località tra Spalato e Signo (Sinj), in Dalmazia. Il presunto passeur, probabilmente, scappava dalla polizia, e per questo la velocità era sostenuta. La vettura, secondo quanto trapelato, aveva targa ungherese. Sembra che un altro veicolo in cui venivano trasportati migranti stesse viaggiando a poca distanza, riuscendo però a far perdere le tracce. Indaga la polizia. Negli ultimi dieci anni sono almeno 300 le persone decedute lungo la rotta balcanica nel tentativo di raggiungere l'Unione Europea.