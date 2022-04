Trovati morti in spiaggia, i cadaveri sono di due cittadini sloveni

Una donna di 35 anni e un uomo di 39, residenti nella zona di Lubiana ed entrambi cittadini sloveni. Sono questi alcuni dettagli dell'identità alla quale sono riusciti a risalire gli uomini del Dipartimento di Polizia di Capodistria che nella giornata di ieri 31 marzo avevano diramato un appello per dare un nome e cognome ai due cadaveri ritrovati a Strugnano lo scorso 19 marzo. In un primo momento si erano diffuse alcune segnalazioni di una forte somiglianza tra la donna ritrovata in spiaggia e Annalisa Lucifero, l'italiana scomparsa con una bimba di 9 anni da circa 15 giorni. Dopo alcuni controlli incrociati e i contatti tra le forze dell'ordine italiane e quelle di Capodistria, si è escluso che si trattasse della madre in fuga.

Sulla vicenda di Strugnano il Dipartimento di Polizia del capoluogo istriano non ha rilasciato ulteriori informazioni.