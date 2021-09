Non ce l'ha fatta il 19enne di Monrupino caduto da una scala in Croazia

Dopo una settimana in coma è deceduto all'ospedale di Pola. Si chiamava Jakob Bitežnik e si trovava in vacanza con gli amici al momento dell'incidente

Un incidente domestico finisce in tragedia: è morto all'ospedale di Pola il 19enne di Monrupino Jakob Bite?nik, che nella notte fra il 20 e il 21 agosto era caduto da una scala riportando un grave trauma cranico. Il ragazzo si trovava in vacanza in Croazia con un gruppo di amici. Dopo l'incidente era stato portato all'ospedale di Pola, dove è rimasto in coma per una settimana. Negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate, fino al tragico epilogo.