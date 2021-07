Un altro giovane trovato morto in casa, è dramma a San Giacomo

E' stato trovato morto in casa nel rione di San Giacomo un giovane di 28 anni. Sul posto sono giunti gli equipaggi della Squadra Volante, personale della Squadra Mobile ed i sanitari del 118. Al momento non si conoscono le cause del decesso ma non è esclusa alcuna pista. Le forze dell'ordine stanno tentando di ricostruire i fatti. Sui fatti regna il massimo riserbo ma da prime indiscrezioni sembra che la morte sia avvenuta per cause naturali. La notizia è in aggiornamento.