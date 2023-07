Tragedia a Grado: l'uomo trovato morto in mare era un 40enne di Feletto Umberto

GRADO - Si chiamava Massimo Rossi il 40enne di Feletto Umberto trovato morto nelle acque territoriali di Grado ieri pomeriggio. Aveva solo 40 anni. Le autorità parlano di un decesso per cause naturali: Massimo stava facendo una gita in barca e si è fermato per fare il bagno quando, probabilmente, è stato colto da malore. Il suo corpo è stato trovato da alcuni diportisti intorno alle 16:30, nella zona di Banco D'Orio, poco oltre il Canale di Grado, ma l'uomo indossava solo il costume da bagno e non aveva documenti con sè. Contrariamente a quanto accade di solito in questi casi, la capitaneria di porto di Grado ha trovato prima l'uomo senza vita, poi la sua barca e, poco dopo, ha ricevuto la segnalazione da parte della famiglia, che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Intervenuta, dopo la chiamata dell'equipaggio al 112, anche un'ambulanza del 118 per la constatazione del decesso. La seconda tragedia che colpisce l'Isola del Sole a distanza di pochi giorni: proprio giovedì 6 luglio era stato trovato in mare il corpo esanime di un turista tedesco 61enne. Notizia in aggiornamento.