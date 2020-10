Esce di strada e finisce in una scarpata, morto un automobilista in autostrada

Un automobilista di origini moldave sulla cinquantina è deceduto in seguito ad un terribile incidente verificatosi poco dopo le 12:30 di oggi 2 ottobre sul tratto del raccordo autostradale tra Duino e Monfalcone. Secondo una prima ricostruzione, la macchina si sarebbe cappottata e sarebbe finita in una scarpata. La donna a bordo dell'autovettura assieme all'uomo è uscita da sola dalla macchina ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Cattinara- Sul posto il personale del 118, la polizia stradale per i rilievi, i vigili del fuoco e il personale di Autovie Venete. Al momento non si conosce ancora l'età della persona.

L'incidente sta causando rallentamenti al traffico in direzione Venezia. La corsia di marcia è stata chiusa per permettere l’arrivo dei soccorsi. Le auto e i mezzi pesanti vengono fatti transitare sulla corsia di sorpasso.