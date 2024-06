Morto un bambino di nove anni per l'esplosione di una bomba in Dalmazia

Tragedia in Croazia: un bambino di nove anni muore a causa dell'esplosione di una bomba, mentre sua madre e un'amica di famiglia rimangono ferite gravemente. E' successo ieri, mercoledì 19 giugno, in Dalmazia, più precisamente in un'area di sosta a Bilišane, vicino a Zara. Lo riporta Novi List. Il gruppo, tutti originari della Repubblica Ceca, viaggiava su un'auto che si è poi fermata a causa di un guasto. La polizia di Zara riferisce in una nota che l'ordigno esplosivo, attualmente non identificato, si trovava nell'auto e, in circostanze ancora da definire, il bambino avrebbe estratto dal veicolo la bomba, che gli sarebbe esplosa tra le mani. Le due donne, di 49 e 34 anni, sono state portate all'ospedale di Zara insieme a un uomo di 39 anni che si trovava con loro ma che sarebbe rimasto ferito in modo lieve. Indagini in corso da parte della procura di Zara.