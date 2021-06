Morto a Belluno durante un'escursione: la vittima era Federico De Lazzer, ex medico di Cattinara

E' Federico De Lazzer, il 63enne triestino che ha perso la vita nella giornata di ieri, cadendo da un sentiero sotto il rifugio Settimo Alpini nel gruppo dello Schiara, poco sopra Belluno. De Lazzer era stato per trenta anni medico all'ospedale di Cattinara, prima in Terza Medica ed in seguito a Medicina Interna, e a febbraio era andato in pensione. E' deceduto sotto agli occhi del fratello nel primo pomeriggio quando, probabilmente a causa di un malore, è scivolato lungo un sentiero sulle montagne bellunesi ed è precipitato per trenta metri. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, per il 63enne non c'è stato nulla da fare.

Si è spento un uomo che ha dedicato la propria vita al servizio degli altri. Una persona eccezionale, stimata e rispettata da molti colleghi: "È stato un bravissimo dottore, umile e gentile con tutti. Dava anima e corpo sia ai colleghi che ai suoi pazienti".