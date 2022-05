Incidente mortale in via dell'Istria: la vittima era un operatore della Caritas

Si chiamava Carlo Bressi il 51 enne deceduto in un tremendo incidente stradale ieri pomeriggio, venerdì 27 maggio, in via dell'Istria. Era un operatore alla Fondazione Diocesana Caritas Trieste, dove molti colleghi ne conservano un bel ricordo. Questo il post sulla pagina ufficiale della Onlus: "I dipendenti e i volontari della Fondazione Diocesana Caritas Trieste sono vicini con la preghiera alla famiglia Bressi a seguito della nascita al cielo del caro Carlo, operatore ricco di esperienza ed umanità".

Descritto come persona discreta, che non aveva profili social e amava aiutare gli altri senza esporsi, era figlio di Ivan, lo storico gestore del chiosco al di fuori dello stabilimento "La Lanterna - il Pedocin", prima del cambio di gestione. Aveva lavorato fuori Trieste per molti anni prima di tornare stabilmente, da qualche anno, nella sua città natale.

L'incidente di ieri lo ha portato via anzitempo all'affetto dei suoi cari, un sinistro apparentemente banale, su cui le autorità stanno ancora lavorando per stabilire le esatte dinamiche. Poco dopo la nuova rotonda di via dell'Istria il 51enne ha perso il controllo del mezzo, forse sbattendo contro il rilievo del marciapiede e cadendo rovinosamente a terra. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ai soccorritori del 118, che hanno provato a rianimarlo a lungo, senza purtroppo sortire effetti. L'assenza di battito cardiaco da subito farebbe pensare a un brutto trauma cranico o una frattura del collo, ma le esatte cause del decesso sono ancora da stabilire.