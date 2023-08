Trieste piange il professor Sambri, insegnante all'Units e fondatore del Mib

TRIESTE - E' mancato oggi a 83 anni Claudio Sambri, professore universitario di economia all'Università di Trieste e tra i fondatori di Mib Trieste School of Management, di cui era consigliere delegato. E' stato professore ordinario di economia e gestione delle imprese alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'ateneo triestino e titolare della cattedra di marketing, docente di economia applicata alle aziende e di comunicazione aziendale e autore di numerose pubblicazioni. Ha anche fondato la Società Italiana di Marketing. Ha anche ricoperto incarichi di rilievo in numerose società pubbliche e private, come Snaidero, Sincrotrone Trieste, Pittini, Electrolux e il Trieste Convention Center.

Così lo ricorda il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga: "Claudio Sambri è stato un riferimento nel panorama culturale ed economico del Friuli Venezia Giulia. Con la sua morte ci lascia uno dei più attenti protagonisti del contesto accademico del Friuli Venezia Giulia. Un uomo di grande spessore che, oltre ad avere avuto un ruolo di primo piano in numerose realtà scientifiche, tra cui l'Università di Trieste e il Mib School of management, realtà pubbliche e private, come Friulia e PromoturismoFVG per citarne solo alcune, ha positivamente guidato e formato migliaia di studenti in primo luogo come docente e, spesso, anche come relatore delle loro tesi di laurea".