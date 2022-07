Morto lo scrittore triestino Corrado Premuda

Corrado Premuda, scrittore e autore di testi teatrali, è morto all'età di 48 anni per un malore. Lo ha riportato il Piccolo, con il quale collaborava alle pagine culturali. Per anni era stato un punto di riferimento per i lettori triestini e per i studenti dello Ial Fvg di Trieste, dove insegnava italiano.

Tra i libri che ha firmato, c'è "Murmur, fiaba per bambini pelosi", dedicato alla pittrice Leonor Fini che lo aveva così tanto ammaliato da omaggiarla con un altro libro, "Un pittore di nome Leonor" incentrato sulla sua "scatenata gioventù". Ma oltre a scriverli e a leggerli, Corrado amava diffondere il suo amore per i libri. Aveva infatti creato, assieme a Roberto Icolari, "La testa per intrigo", una serata di reading in cui ognuno poteva scegliere il testo da leggere. "Avere la testa per intrigo è un’espressione del dialetto triestino che amo molto: significa essere così poco attenti al punto che la testa è un intralcio, serve soltanto da intralcio", scriveva sul suo blog "Motivi personali" l'8 gennaio del 2020 in un post in cui annunciava il ritorno del free reading.

Sono moltissimi i messaggi di cordoglio lasciati sulla sua bacheca dai tanti cittadini che lo ricordano con stima e affetto. Corrado lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, oggi testimoni di una gentilezza e umanità rara. Resta il ricordo di una persona colta, brillante e appassionata.