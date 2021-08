Malore in Costa dei Barbari: morto un 72enne

E' morto per un malore mentre risaliva il sentiero in Costa dei Barbari di ritorno dalla spiaggia. Per la vittima, un uomo di 72 anni di Rive d'Arcano, non c'è stato nulla da fare. La segnalazione è arrivata intorno alle 18 da parte di altri bagnanti che risalivano dal mare che hanno visto un uomo sedersi affaticato, poi rialzarsi e un attimo dopo lo hanno sentito accasciarsi al suolo. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo. L'uomo non era accompagnato. Il medico legale ha scoperto nel visitarlo che era già cardiopatico e ha ufficialmente constatato il suo decesso, pochi minuti fa. I carabinieri hanno rintracciato la sua automobile grazie alle chiavi ritrovate all'interno del suo zaino. Al momento non sono note le sue generalità. Sul posto il Soccorso Alpino che lo hanno trasportato in salita fino al livello della strada, dove attendevano l'ambulanza del 118 e l'automedica.