Covid, morto da giorni sul mercantile "Ital Libera" ma nessuno lo fa sbarcare

Sembra non trovare pace il capitano Angelo Andrea Capurro, morto a causa del Covid sulla sua nave da giorni. Come riportato da "Il Corriere", il mercantile 'Ital Libera' della compagnia Italia Marittima di Trieste, continua a navigare nell'oceano Indiano ma fino ad ora nessun porto ha autorizzato l'attracco. Il capitano ligure Capurro si era imbarcato il primo aprile a Durban in Sudafrica, in direzione Singapore. Prima dell'imbarco aveva fatto un lungo viaggio in aereo ed era passato per Doha nel Golfo Persico, Johannesburg e Durban. Il capitano, probabilmente, aveva già contratto il Covid-19 e aveva manifestato i sintomi, ma il test aveva dato esito negativo. Sul caso c'è anche una denuncia per omissione di soccorso: si sospetta che la vita dell'ufficiale della marina mercantile italiana potesse essere salvata. Secondo il popolare sito "Vesselfinder", la nave sarebbe attualmente diretta a Giacarta in Indonesia ma evidenziamo che l'ultimo aggiornamento risale a 37 ore fa.