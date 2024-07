Morto Doriano Pizzin, il 69enne caduto dal balcone a Staranzano

TRIESTE - Un terribile incidente mentre cercava di assistere l'anziana madre: così è morto Doriano Pizzin, ex farmacista di 69 anni. Come riporta Il Piccolo, il decesso è stato dichiarato ieri, venerdì 12 luglio, due giorni dopo il ricovero in ospedale in seguito alla caduta dal balcone. L'uomo cercava di rientrare nel suo appartamento a Staranzano, in via Zanolla, dove ancora si trovava la mamma convivente, anziana e allettata. Doriano veva dimenticato le chiavi a casa e si era rivolto alla vicina con l'intenzione di calarsi dal balcone per raggiungere quello corrispondente al suo appartamento. Purtroppo non è riuscito a raggiungere il terrazzo sottostante ed è precipitato nel vuoto, riportando un trauma cranico che non gli ha lasciato scampo. Evidentemente la preoccupazione per l'anziana signora bisognosa di cure deve aver preso il sovravvento, portandolo a correre un rischio che gli è stato fatale.

Doriano lavorava in una farmacia di Staranzano ed era andato in pensione in anticipo per poter assistere la madre, non più autosufficiente. Era molto benvoluto e conosciuto in città e sono molte le manifestazioni di cordoglio sui social. Così una sua ex cliente: "Una persona speciale, lo chiamavo il mio farmacista del cuore. Era riservato, di poche parole ma sapeva guardare ben oltre prescrizioni e ricette" e poi "mi fidavo ciecamente di lui e mi ha accompagnato anche in situazioni che richiedevano specifiche conoscenze. Un grandissimo professionista per il quale il cliente non era una x generica ma lo aiutava prendendolo per mano e tracciandogli un percorso personale. Mi è mancato molto quando è andato in pensione e di lui avevo perso le tracce. È stato davvero un colpo al cuore".