Addio a Gianni Bisiach, giornalista goriziano di fama mondiale

Si è spento questa mattina a Roma il giornalista goriziano Gianni Bisiach. Aveva 95 anni ed era conosciuto anche come scrittore, medico, conduttore radiofonico e televisivo e regista. Famoso per il giornalismo d'inchiesta, vantava una lunga collaborazione con la Rai. Aveva due lauree in medicina, una delle quali conseguita in Africa, e aveva lavorato con luminari del calibro di Franco Basaglia. Aveva anche una grande passione per il cinema e aveva collaborato con Cesare Zavattini, Michelangelo Antonioni e Roberto Rossellini. Era da tempo ricoverato in una Rsa, ora sarà seppellito a Gorizia, sua città natale.

Così lo ricorda il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna in un lungo post commemnorativo: "95 anni vissuti alla ricerca del mondo, direi dell'uomo, in ogni suo aspetto, in ogni suo segmento raccontandolo in modo magistrale e spesso contribuendo a cambiarlo in meglio. Gli telefonavo ad ogni compleanno per fargli gli auguri ed era sempre un grande piacere". Ziberna ricorda poi che "Nel 1978 Saddam Hussein, vicepresidente della Repubblica dell'Iraq, lo invitò a Baghdad per il Festival del Film antimperialista, con una delegazione formata da Sergio Amidei (sceneggiatore del film Roma città aperta), il regista Ettore Scola e Gina Lollobrigida. Saddam Hussein accompagnò Bisiach a visitare il Paese (Babilonia, Bassora) e gli assegnò il premio per il film I due Kennedy".

"Nel 1965 - continua il sindaco di Gorizia - realizzò l'inchiesta "La pena di morte nel mondo" con la collaborazione di Robert Kennedy: salverà dalla camera a gas di San Quintino il condannato a morte Dovie Carl Mathis, fornendogli i mezzi per un'efficace difesa. Questo e molto, molto altro era Gianni Bisiach. Per cui oso dire che non solo Gorizia ma l'intera società internazionale perde uno straordinario quanto forse ineguagliabile testimone dei tempi".